Koronakuolemien vähyys hämmentää Venäjällä – tartuntamäärissä tehdään ennätyksiä päivästä toiseen: "Kuolinsyyksi merkitään sydänkohtaus, vaikka olisi korona"

Yhteensä Venäjällä on todettu yli 177 000 tartuntaa.

Katso yllä oleva video: Venäjällä koronavirusepidemia on voimistunut – näin tilanne on vaikuttanut suomalaisyritysten arkeen Venäjällä.

Vuorokauden aikana covid 19 -tautiin on kuollut Venäjällä 88 ihmistä.

Yhteensä kuolleita on 1 625. Väkilukuun suhteutettuna Venäjällä on kuollut 11 ihmistä miljoonaa asukasta kohti, kertoo tilastosivusto Worldometer .

Samalla kun raportoitujen virustartuntojen määrä on koko ajan noussut maassa, alhaiset kuolinluvut ovat herättäneet hämmästystä. Yhtenä syynä tähän pidetään tapaa, jolla kuolinsyy tilastoidaan.

– Venäjällä on tehty toiseksi eniten virustestejä maailmassa Yhdysvaltojen jälkeen, yli 4,46 miljoonaa, virasto ylpeili.

Viraston mukaan laaja testaus on mahdollistanut sen, että kaikki lieväoireisetkin on saatu eristettyä nopeasti, mikä on estänyt taudin leviämisen riskiryhmiin.