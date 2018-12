Venäjä siirtää hävittäjiä Krimille – "Poroshenkolle vastataan samalla mitalla"

Suomalaisen asiantuntijan mukaan kymmenen hävittäjän lisäyksellä ei sinänsä ole suurta sotilaallista merkitystä. Tärkeämpää on Venäjän luoma pelko.

– Merkittävämpää on se, että siellä on paikalla kymmeniätuhansia sotilaita ja useita sota-aluksia. Pysyvä ja staattisempi voima siellä on huomattavasti merkittävämpi kuin kymmenen hävittäjää, mutta tällä saadaan tietysti paljon huomiota ja herätettyä keskustelua ja pelkoa hyvin voimakkaasti, sanoo komentaja Jaakko Jäntti Maanpuolustuskorkeakoulusta.