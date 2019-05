Venäjä pysyy Euroopan neuvostossa kiistoista huolimatta – "Läimäytys päin Ukrainan kasvoja"

Kiistoja jäsenmaiden välille

– On sinänsä hyvä, että Venäjä saadaan pidettyä mukana ihmisoikeustyössä. Samalla se on kuitenkin läimäytys päin Ukrainan kasvoja. Myös Baltian maissa on suhtauduttu tähän (Venäjän pysymiseen neuvostossa) erittäin kriittisesti, Kivimäki kommentoi MTV Uutiset Liven lähetyksessä aiemmin tänään.