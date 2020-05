Venäjä on nyt yksi maailman koronalingoista: Yli 10 000 todettua tartuntaa vuorokaudessa jo neljättä päivää peräkkäin – Putinin kannatus murenee

Venäjällä on tällä hetkellä lähes 166 000 todettua koronavirustartuntaa ja 1 537 koronan aiheuttamaa kuolemantapausta. Venäläinen uutistoimisto Tass kertoo, että maa ohitti tänään Saksan tartuntatautitilastoissa ja on nyt 5. sijalla maailmassa virallisesti vahvistettujen koronavirustartuntojen lukumäärässä. Saksassa on tällä hetkellä 164 807 vahvistettua koronavirustartuntaa.