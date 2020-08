Venäjän energiaministerillä on todettu koronatartunta – lukuisat merkittävät poliittiset henkilöt ovat saaneet koronatartuntoja Venäjällä

Novakin on ollut määrä osallistua huomenna öljyntuottajamaiden järjestön Opecin ja sen liittolaisten videokokoukseen.

– Valitettavasti, Aleksandr Valentinovitsh Novak on sairastunut koronavirukseen, pääministeri kertoi uutistoimisto Interfaxin mukaan hallituksen kokouksessa Blagoveshtshenskissa Venäjän Kaukoidässä.

Mishustinin mukaan Novak sai tiedon diagnoosistaan saavuttuaan Blagoveshtshenskiin, jossa hänen piti paitsi osallistua aiemmin mainittuun videokokoukseen myös mittavan petrokemikaaliprojektin avajaisiin lähellä Kiinan rajaa. Novak on kuitenkin palannut Moskovaan, kertoo Mishustin.

Energiaministeriön edustajan mukaan Novak aikoo silti osallistua keskiviikon videokokoukseen, kertoo venäläinen uutistoimisto Ria Novosti. Vaikka Venäjä ei kuulu Opec-maiden joukkoon, on se osa niin sanottua Opec+-ryhmää, johon kuuluu myös Opecin jäsenmaiden liittolaisia.

Ria Novostin mukaan myös monet pääministerin mukana Venäjän Kaukoidän -kiertueella olleet toimittajat ovat saaneet koronatartunnan ja ovat joutuneet palaamaan Moskovaan. Kiertue alkoi viime viikolla.

Lukuisat merkittävät poliittiset henkilöt ovat saaneet koronatartuntoja Venäjällä edellisten kuukausien aikana. Myös maan pääministerillä Mishustinilla on itsellään ollut koronatartunta, josta hän on sittemmin jo toipunut. Lisäksi useilla ministereillä ja esimerkiksi maan presidentin Vladimir Putinin tiedottajalla Dmitri Peskovilla on ollut koronatartunta.

Neljänneksi eniten tartuntoja

Johns Hopkins -yliopiston mukaan Venäjällä on määrällisesti neljänneksi eniten koronavirustartuntoja koko maailmassa. Enemmän tartuntoja on Intiassa, Brasiliassa ja Yhdysvalloissa. Venäjällä on varmistettu Johns Hopkinsin seurannan mukaan yhteensä yli 925 000 tartuntaa. Koronaan liittyviä kuolemia Venäjällä on kirjattu noin 15 700 kappaletta.

Määrällisesti eniten koronatartuntoja ja -kuolemia on Yhdysvalloissa, jossa on varmistettu yli 5,4 miljoonaa tartuntaa ja kirjattu yli 170 000 koronakuolemaa. Toiseksi korkeimmat koronaluvut löytyvät Brasiliasta, jossa on varmistettu yli 3,3 miljoonaa tartuntaa ja kirjattu yli 108 000 kuolemantapausta.