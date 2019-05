Venäjä-mielisille oppositiopoliitikoille pitkät vankeustuomiot Montenegrossa – suunnittelivat oikeuden mukaan aseellista vallankaappausta

Pisimmät tuomiot, 12 ja 15 vuotta, langetettiin poissaolevina kahdelle venäläismiehelle, jotka olivat oikeuden mukaan vakoojia. Venäjä on kiistänyt osallisuutensa väitettyihin kaappaussuunnitelmiin.

Missä ovat aseet?



Liki kaksi vuotta kestänyt oikeuskäsittely on kuitenkin herättänyt myös runsaasti kysymyksiä. Niistä tärkein koskee aseita, joita ryhmällä oli syyttäjän mukaan runsaasti. Aseita ei kuitenkaan ole koskaan löydetty, mikä johtuu syyttäjän mukaan siitä, että ne kuljetettiin nimeämättömään naapurimaahan ja heitettiin järveen. Lisäksi yksi syyttäjän keskeisistä todistajista perui todistuksensa juuri ennen oikeudenkäyntiä.

Montenegron entinen oikeusministeri Dragan Soc on kutsunut syyttäjän väitteitä "uskomattomiksi".

Montenegron Venäjä-mielisen opposition mukaan oikeudenkäynnissä on kyse noitavainosta. Oppositio on muistuttanut, että pääministeri Milo Djukanovic, joka on johtanut maata vuodesta 1991, olisi todennäköisesti hävinnyt vaalit, jos vallankaappaussuunnitelma ei olisi sopivasti putkahtanut esiin juuri niiden alla.