Veikkaus kertoo saaneensa uhkauksen eilen illalla – turvallisuuspäällikkö niukkasanainen sisällöstä: "Olemme käyneet läpi tilannetta tänään"

Poliisi on eilen illalla vieraillut Veikkauksen toimitusjohtaja Olli Sarekosken kotona.

– Siitä keskustelusta en voi lähteä avaamaan mitään. Se on poliisin asia lähteä avaamaan sitä puolta, sanoo Veikkauksen turvallisuusjohtaja Elias Alanko.

Veikkaus on kertonut asiasta julkisuuteen niukkasanaisesti.

– En halua lähteä erittelemään sitä, millä tavalla uhkaus on tullut, Alanko sanoo.

"Ei ole aihetta panikointiin"

Hän kertoo, että asiaa on käyty läpi Veikkauksen työntekijöiden kanssa.

– Olen käynyt tapaamassa niitä henkilöstöryhmiä, joita asia koskettaa. Olemme käyneet läpi tilannetta tänään. Henkilökunta, jota asia koskettaa on siis tietoinen asiasta ja ymmärtää, mistä on kyse. Tällaiset tilanteet pitää ottaa vakavasti, mutta ei ole aihetta panikointiin. Meillä on tietyt toimintatavat, miten näihin reagoidaan ja niiden mukaan ollaan toimittu.