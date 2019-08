Veikkauksen Nummikoski: Pelisaleihin siirtyminen veisi rahapeliautomaatin pois 250 kunnasta – tukirahat vähenisivät 300 miljoonaa

Kansalaisaloitteen tavoite on siirtää riippuvuutta aiheuttavat rahapelikoneet valvottuihin pelisaleihin. Myös tänään julkaistussa MTV:n kyselyssä rahapeliautomaattien siirtäminen valvottuihin tiloihin saa kannatusta.

Tukirahoja pois 300 miljoonaa

"Rahapelipoliittinen päätös"

– Ehkä olisi hyvä katsoa, miten se lähtee liikkeelle. Uskon, että se on toimiva työkalu, Nummikoski sanoo.

– Se mahdollistaa pelaamisen hallinnan työkalujen käyttöönottamista pelaajille ja pelaaja voi hallita omaa pelaamistaan. Hyviä esimerkkejä on maailmalta, hän jatkaa.

Ruotsista ei kannata vetää johtopäätöksiä

Sama koskee yhtiön monopoliasemaa Suomessa. Ruotsin lisenssijärjestelmästä on Nummikosken mukaan ennenaikaista vetää johtopäätöksiä.

– Ruotsin tilanne on ollut voimassa vasta tosi vähän aikaa, runsas puoli vuotta. On ennenaikaista sanoa, mihin suuntaan siellä lopulta mennään, mutta jokainen maa tekee ratkaisunsa omista lähtökohdistaan ja se on hyvä asia.