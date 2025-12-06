Turkin jalkapalloilun vedonlyöntiskandaalissa on määrätty 46 henkilöä pidätettäväksi, Istanbulin syyttäjäviranomainen tiedotti X:ssä.
Pidätettäväksi määrätyistä 29 on jalkapalloilijoita, joista 27 on epäiltynä vedonlyönnistä omien joukkueiden peleissä.
Heidän joukossaan ovat Fenerbahcen Mert Hakan Yandas ja Galatasarayn Metehan Baltaci, joka marraskuussa asetettiin jo yhdeksän kuukauden pelikieltoon.
Turkin jalkapalloliitto tiedotti Der Spiegelin mukaan lokakuussa vedonlyöntiepäilyistä, joihin epäillään sotkeutuneen yli tuhat pelaajaa ja 152 erotuomaria. Epäillyistä pelaajista 27 pelaa Turkin korkeimmalla sarjatasolla.
Epäillyistä erotuomareista 149 on sittemmin asetettu toimintakieltoon.
Erotuomareista 42 oli lyönyt vetoa yli tuhannesta ottelusta, kymmenen ahkerinta oli lyönyt yli 10 000 vetoa.