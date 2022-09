Vastaamon entistä toimitusjohtajaa vastaan nostettu syyte tietosuojarikoksesta

Haastehakemus on toimitettu Helsingin käräjäoikeuteen. Asiassa on tehty myös kaksi syyttämättäjättämispäätöstä.

Poliisin mukaan Vastaamon tietokannassa oli noin 33 000 ihmisen tiedot. Noin 22 000 ihmistä on tehnyt asiassa tutkintapyynnön, ja noin 6 000 on antanut täydentävän lausuman.

Poliisin tietoon on tullut noin sata tapausta vuodettujen tietojen väärinkäytöstä. Lisäksi poliisille on saapunut 10–15 rikosilmoitusta siitä, että kiristäjille on maksettu vaadittuja lunnaita.