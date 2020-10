Vastaamo-vuodon uhriksi joutunut kansanedustaja: Pelkkä henkilötunnus ei saa riittää tunnistautumiseen, henkilökohtaiset tiedot pitäisi pystyä suojaamaan yhdestä paikasta

Eloranta on yksi niistä, joiden tiedot varastettiin yhtiön palvelimelle tehdyssä tietomurrossa. Tiedotteessaan Eloranta kertoo myös saaneensa runsaasti yhteydenottoja muilta tietomurron uhreilta.

– Tällä hetkellä pelkän nimen ja henkilötunnuksen avulla on mahdollista tehdä mm. verkko-ostoksia ja ottaa pikavippejä. Myös viranomaisten verkkoasioinnissa on pelkästään näillä tiedoilla mahdollista tehdä esimerkiksi aiheeton osoitteenmuutos tai ilmoittaa toinen ihminen, vaikka yrityksen vastuuhenkilöksi. Tuntuu aika käsittämättömältä, että tämmöinen on 2000-luvun digitalisoituneessa yhteiskunnassa vielä mahdollista, Eloranta ihmettelee.