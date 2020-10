Vastaamo-tietomurto nousi uutiseksi maailmalla: “Suomi on järkyttynyt”

Psykoterapiakeskus Vastaamoon kohdistunut tietomurto on noussut otsikoihin maailmalla. Aiheesta on uutisoinut tähän mennessä ainakin Britannian yleisradioyhtiö BBC sekä useampi ruotsalaismedia. Yhdysvalloissa aihetta on käsitellyt ainakin ABC News.