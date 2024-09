Varusmiesliitto haluaa lisää terveydenhuollon henkilökuntaa varuskuntiin

Varusmiesliitto sanoo, että Suomessa tarvitaan lisää terveydenhuollon henkilökuntaa varuskuntiin. Liitto kertoo huomanneensa, että varuskunnissa on pulaa terveyshenkilökunnasta muun yhteiskunnan tavoin.



Liitto kertoo kannanotossaan seuranneensa huolestuneena varusmiesten adenovirustilannetta. Liiton mukaan tilanne on ollut erityisen paha Kainuun prikaatissa. Liitto kertoo saaneensa yhteydenottoja prikaatin varuskuntasairaalan ruuhkautumisesta, joka on vaikeuttanut varusmiesten perusterveydenhuoltoa.