Varusmiehiä seisotettiin lumihangessa ilman kenkiä ja käskettiin avantoon päättöharjoituksessa – sotilasrikostapausta käsitellään tänään käräjillä

"Avantoon laittaminen ei voi liittyä kuulusteluihin"

– Avantoon laittaminen ei voi millään tavalla liittyä kuulusteluihin. Siinä on rikottu jo muun muassa Puolustusvoimien määräyksiä, ja siksi se on tutkinnankin kohteena ollut, Pulkkinen sanoi.

Syytteessä pahoinpitelystä ja palvelusrikoksesta on yhteensä 21 ihmistä. Heistä kolme on ammattisotilaita ja 18 oli teon aikaan varusmiehiä. Epäiltyjä on sekä Ilmasotakoulusta että Porin Prikaatista.