Vartalokameravideo julki: Poliisi ampui 16-vuotiaan tytön hengiltä Ohiossa vain tunteja ennen Floyd-tuomiota – hyökkäsi puukon kanssa

Video julki heti tapahtuneen jälkeen

Viranomaiset eivät ole paljastaneet neljä laukausta ampuneen poliisin henkilöllisyyttä. Hänet on otettu pois partiotöistä tapauksen tutkinnan ajaksi.

Videolla näkyy, kuinka asetta käyttänyt poliisi saapuu kodin pihalle keskelle kaoottista tilannetta. Paikalla on useita ihmisiä, mukaan lukien Bryant veitsen kanssa.

Pormestari: Poliisi suojeli toista tyttöä

– Nopeat vastaukset eivät saa tulla tarkkojen vastausten kustannuksella. Poliisi tulee suorittamaan täysin riippumattoman tutkinnan, joka tullaan julkaisemaan. Jos poliisi on rikkonut ohjeita tai lakia, jos he ovat, he joutuvat vastaamaan teostaa, Pettus Jr. sanoi.