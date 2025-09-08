Varoitus rankkasateista: Täällä lotisee tiistaina

Syyskuu on alkanut lämpimänä, mutta sää on muuttumassa epävakaisemmaksi.
Maan keskiosiin on luvassa rankkojakin sateita tiistaiyönä ja -aamuna. Sateiden ohessa saattaa esiintyä myös ukkosia, varoittaa Ilmatieteen laitos.
Alueilla on tiistaiyöstä alkaen voimassa varoitus rankkasateista.
MTV:n meteorologin Mette Mannosen mukaan vettä voi tulla yli 10 millimetriä tunnissa.
Rankkasateen määritelmä täyttyy, kun sadetta rojahtaa yli 7 millimetriä tunnissa.
Tiistaiaamuna saderintama on noin Jyväskylän korkeudella. Tiistaina iltapäivän ja illan aikana saderintama liikkuu pohjoiseen ja paikoin heikkenee. Keskiviikona saderintama on Lapin yllä.
Tänään maanantaina paikoin rankkojakin sade- ja ukkoskuuroja on esiintynyt maan itä- ja pohjoisosassa.
Kostean ilman takia sumuja muodostuu alkavallakin viikolla öisin. Suurin mahdollisuus sumuille on tulevina öinä maan pohjoisosassa. Eteläosassa maata sumut ovat paikallisia.
Lähipäivinä lämpötila on suuressa osassa maata jopa kuusi astetta korkeampi kuin syyskuussa tyypillisesti tähän aikaan. Helleraja ylittyi tänään iltapäivällä Salossa.
Sää on muuttumassa epävakaisemmaksi ja syksyisemmäksi loppuviikolla.
Laaja korkeapaineen alue vetäytyy hiljalleen itään, ja tilalle pääsee vyörymään Pohjois-Atlantilta matalapaineen alue.