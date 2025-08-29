Varo tätä poliisin nimissä lähetettyä huijausta

Poliisin nimissä liikkuu tekstiviestejä, joissa pyydetään maksamaan maksamatta jäänyt sakko.

Poliisi on huomannut jälleen uuden tavan yrittää kalastella ihmisten tietoja.

Poliisin nimissä on lähetetty tekstiviestejä, joissa väitetään sakon olevan maksamatta ja vankeusrangaistuksen välttämiseksi kehotetaan maksamaan sakko pois viestissä olevan linkin kautta.

Viestit eivät tule poliisilta, vaikka niin lähettäjän tietona lukisikin. Tiedotteessa poliisi muistuttaa, ettei se koskaan lähetä sakkoja tai liikennevirhemaksuja tekstiviestillä tai sähköpostilla, vaan käyttää suomi.fi -verkkopalvelua, kirjepostia tai asiointia poliisiasemalla.

– Viestin voi hävittää saman tien. Linkkiä ei kannata avata. Se avaa kalastelusivuston, jonka kautta pyritään saamaan muun muassa verkkopankkitunnuksia ja muuta tietoa ihmisistä rikollisiin tarkoituksiin, painottaa valtakunnallisen tietoverkkoavusteisiin rikoksiin erikoistuneen yksikö johtaja, rikosylikomisario Sakari Tuominen tiedotteessa.