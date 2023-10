Asiantuntija-arviot: Talvesta tulee taloudellisesti kylmä – Suomen pelastuskeinosta ”täysin ennenaikaista puhua”

– Näyttää, että talvesta tulee taloudellisesti kylmä. Meillä on ongelmia keskeisillä vientimarkkinoilla: Ruotsissa, Saksassa ja Kiinassa. Ja sitten tämä korkojen nopea nousu myös iskee. Globaalissa taloudessa myönteinen valonpilkahdus on USA, joka taas yllättää positiivisesti vahvuudellaan, kertoo Varman toimitusjohtaja Risto Murto .

Suomen työllisyysaste on lisäksi heikentymässä, vaikka esimerkiksi teollisuudessa työn määrä on tänä vuonna ollut kasvussa.

– Suomen talous ajautuu taantumaan, työllisyys heikkenee. Ja se näkyy myös meidän asiakasyritysten työntekijämäärien laskuna. Erityisesti henkilöstövuorauksessa ja rakentamisessa on ollut laskua. Rakentamisen työntekijämäärä on laskenut jo vuoden ajan, sanoo Ilmarisen toimitusjohtaja Jouko Pölönen .

Korkea korkotaso rasittaa

Korkea korkotaso on nyt Suomelle rasite, koska rakennusalan työttömyyden syynä on korkeiden korkojen lamauttama asuntokauppa.

Asuntomarkkinoiden jäätyminen on puolestaan hiljentänyt rakennusalaa.

– Jopa keskustelun käyminen korkojen leikkauksesta on täysin ennenaikaista. Viestimme on, että meidän pitää olla vakaita. Pidämme nyt korot ennallaan, EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde sanoi torstaina EKP:n tiedotustilaisuudessa

Suomeen on suunnitteilla vihreän siirtymän investointeja jopa 100-200 miljardin euron edestä, mutta investointeihin tarvittavan lainarahan kohonnut hinta panee monet suunnitelmat nyt jäihin.

– Vihreä siirtymä on pääomia vaativaa ja se tarkoittaa sitä, että kun rahoituksen kustannus on nopeasti noussut niin päätöksenteko on hidastunut, Murto toteaa.