Varkaat anastivat nuorelta omaisuutta ABC:n pihalla – poliisi pyytää tapauksen nähneitä ilmoittautumaan

Poliisi on vanginnut eilen esitutkinnan jälkeen yhden epäillyn todennäköisin syin epäiltynä törkeästä ryöstöstä.

Itä-Suomen poliisilaitos kertoo tiedotteessaan, että tapahtuma-aikaan ABC:n pihalla on ollut ihmisiä, jotka näkivät tapauksen. Poliisi on kuullut asiassa useita ihmisiä todistajan ja epäillyn asemassa, mutta osa ihmisistä on edelleen tavoittamatta.