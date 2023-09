Vares-suosikkidekkarista uusi alkuperäissarja – ohjaajana Tuukka Temonen

– On jännittävää päästä tekemään Reijo Mäen ikonisesta yksityisetsivä Jussi Vareksesta uusi nykyaikainen versio. Leo Sjöman on onnistuneesti tuonut Varekseen terävää nokkeluutta – kuin monien pienten ongelmien kanssa painivaa nykymiestä. Itselleni hienointa tässä sarjassa on saada tehdä näin iso työ yhden Suomen merkittävimmän tuotantoyhtiön kanssa ja myös rakastua uudelleen tummaan loppukesän Turkuun”, kuvailee Tuukka Temonen.