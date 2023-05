Vappu Pimiä julkaisi kuvia Maajussille morsian -ohjelman kulisseista – humoristinen video herättää hilpeyttä: "Rehellisyyden nimissä, tämä on…"

Tällä kaudella maajusseista kolme on naisia ja viisi miehiä, ikähaarukaltaan 26-54-vuotiaita. Heidän tiloillaan hoidetaan lypsykarjaa, lampaita ja hevosia ja kasvatetaan viljaa, kaalia ja mansikkaa. Mukana on niin useammassa polvessa tilasta vastaavia kuin tilan hoitoon vasta totuttelevia. Suomen kartta on jälleen katettu tiloilla, joista pohjoisin sijaitsee Simojoella ja eteläisin Nurmijärvellä.