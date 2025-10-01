Poliisi on aloittanut esitutkinnan Vantaalla tapahtuneesta tapon yrityksestä.
Itä-Uudenmaan poliisi sai tänään kello 10.13 tehtävän Vantaan Putouskujalle nimikkeellä henkeen ja terveyteen liittyvä uhka.
– Kysymys on yksityisasunnossa tapahtuneesta kahden henkilön välisestä väkivallanteosta. Yksi henkilö sai tilanteessa vammoja, mutta hänellä ei ole välitöntä hengenvaaraa. Tässä vaiheessa emme voi kertoa tarkempaa tekotapaa, kertoo tutkinnanjohtaja rikoskomisario Sanna Rentola.
Poliisi tutkii tapausta tapon yrityksenä.