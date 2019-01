Vankilakundista hyväntekijäksi: Seitsemän miljoonan potti oli vähällä mennä sivu suun – Heikki unohti lottokupungin viikoiksi lompakkoon

Käsillä oleva joulukuinen talvipäivä on Talojen elämässään käänteentekevä. Vuosi on 2013.

Ruotsissa jo kymmenet vuodet asunut Talo on yhdessä vaimonsa Riitan kanssa juhlistamassa hääpäivää Suomessa. Pariskunta on varannut Heikin syntymäkaupungista Turusta hotellihuoneen.

Voittokuponki oli jäädä lompakkoon

– Nyt on sillä tavalla, etten voi auttaa teitä tässä kioskilla. Kone nimittäin ilmoittaa, että tällä kupongilla on tulossa isompi voittosumma. Teidän pitää ottaa tänään tai huomenna yhteys Veikkauksen pääkonttoriin, ja he sitten kertovat tarkemmin, millaisesta summasta on kysymys, muistelee Talo kirjassaan kioskin myyjän sanoneen.