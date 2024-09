Vanhemman vastuu: Georgian kouluampujan isää saattaa odottaa jopa 180 vuoden vankeus

Georgian osavaltiossa keskiviikkona tehdystä kouluampumisesta epäiltyä 14-vuotiasta poikaa vastaan on nostettu neljä murhasyytettä. Pojan syytetään murhanneen kaksi koulun oppilasta ja kaksi opettajaa.

Epäillyn isä on niin ikään pidätetty ja myös häntä vastaan on nostettu vakavat syytteet muun muassa taposta. Osavaltion ex-syyttäjä Jeffrey Toolbinin mukaan kyseessä on vasta toinen kerta Yhdysvalloissa, kun alaikäisen kouluampujan vanhempaa syytetään yhteydestä tekoon.