Vanha kauppakiinteistö palaa Lappeenrannassa

Päivystävä palomestari Kalle Lantta kertoo, että kiinteistön yhteydessä on jonkinlaisia asuinhuoneistoja, mutta tämänhetkisen tiedon mukaan kaikki ihmiset ovat päässeet rakennuksesta ulos.

Rakennuksessa on aiemmin toiminut yrityksiä, mutta on nykyisin yksityisessä käytössä. Kiinteistön lähistöllä on asuintaloja ja muita liiketiloja.