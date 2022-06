Vanessa Bryantin koskettava vierailu Kobe ja Gianna Bryantin muraalien luona – taideteokset ympäröivät uusia koripallokenttiä

Muraalit ympäröivät 2 koripallokenttää, jotka avattiin 15. kesäkuuta Koben ja Giannan muiston kunniaksi. Vanessa on lisännyt useammankin kuvan taideteoksista Instagram-tilillensä.

– Valitsin tämän paikan, jotta tämän yhteisön nuorilla ihmisillä olisi turvalliset ja tasa-arvoiset mahdollisuudet pelata, mikä oli tärkeää Kobelle ja Giannalle. Olemme kiitollisia Philadelphian kaupungille, Mural Artsin yhteisölle, että he toivottivat tämän projektin tervetulleeksi ja auttoivat sen tekemisessä todeksi, Vanessa kirjoittaa Instagram-julkaisussaan.

Muraalit sijaisevat Tustinin pelialueella, Philadelphiassa, jossa on koripallokenttiä, pallokenttä, uima-allas ja spraymaalausalue. Upeiden muraalien takana on taiteilija Ernel Martinez, joka on syntynyt Belizessä, mutta kasvoi Los Angelesissa ja Detroitissa.