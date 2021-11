Tässä on Valtteri Bottaksen uusi tallikaveri – kauden 2022 F1-kuljettajat ovat nyt selvillä

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Pääasiallisesti Zhou on kilpaillut viime vuodet F2-sarjassa, jossa hänellä on tällä hetkellä menossa kolmas kausi. Kun kaudesta on ajamatta Saudi-Arabian ja Abu Dhabin osakilpailut, UNI-Virtuosi-tallissa ajava kiinalainen on pisteissä toisena, 36 pisteen päässä Preman australialaiskuljettaja Oscar Piastrista.