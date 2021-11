Valtteri Bottas pesee jopa Lewis Hamiltonin – suomalaisella yksi iso ylpeydenaihe tältä F1-kaudelta

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Bottas on toiminut Lewis Hamiltonin tallikaverina kaudesta 2017 lähtien. Koko tuon ajan Bottasta on vertailtu brittikuskiin, joka on poiminut mestaruuksia yksi toisensa jälkeen.