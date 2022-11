Valtteri Bottas linjaa – Alfa Romeolla nyt yksi selkeä päävastustaja

– Oli hienoa palata pitkästä aikaa pistetiloille. Yksi piste on paljon parempi kuin ei mitään, mutta emme yltäneet kilpailussa yhtä hyvään vauhtiin kuin aika-ajossa, Bottas muistutti.

Alfa Romeo on valmistajien MM-pisteissä kuudentena, mutta Aston Martin on noussut neljän pisteen päähän uhaksi. Sao Paulon kilpailussa ajetaan lauantaina sprintti ja sunnuntaina normaalimittainen kilpailu. Jaossa on siis tavallista isompi pistepotti.