Valtteri Bottas kävi tutkimusmatkalla – "Näin paljon asioita"

Suzuka tunnetaan F1-mestaruuksien ratkaisupaikkana, mutta nyt kautta on venytetty pitkälle loppuvuoteen. Mahtitalli Red Bullilla on tosin mahdollisuus varmistaa valmistajien MM-titteli jo tulevana viikonloppuna, kuusi kilpailua ennen kauden päättymistä.

– Odotan aina tätä kilpailua, kuten varmaan jokainen kuljettaja. Tämä on hieno rata ajaa, ja minulla on täältä hyvät muistot. Ajaminen täällä on vain todella hauskaa, siinä on virtausta, ja fanit ovat innoissaan. Todella ainutlaatuinen gp, Bottas herkutteli.