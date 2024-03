Valtteri Bottas häkeltyi näkemästään heti F1-viikon alkajaisiksi: "Luulin sitä vitsiksi"

– Ensin luulin sitä vitsiksi, kun joku lähetti minulle valokuvan, mutta kun saavuin Melbourneen, näin ison mainoksen Oscarin, Danielin ja minun kanssani, joten se on aika coolia, Bottas kertoi Melbournessa.

– Tietenkin minulla on nyt yhteys maahan, kun parempi puoliskoni on australialainen. Vietämme suurimman osan kauden ulkopuolisesta ajasta Australiassa. Kuten tiedätte, pidän tästä elämäntavasta ja pidän näistä ihmisistä, ja se tekee tästä osakilpailusta minulle erityisen, Bottas sanoi.

Kausi 2024 on alkanut Sauberilla ajavan Bottaksen kannalta vaisusti. Ennen Melbournen kisaa hänen pistetilinsä näyttää nollaa.

– Aika paljon on tehtävää. Emme ole vielä saaneet pisteitä, mikä ei ole ihanteellista, mutta varikkokäynnit ovat pilanneet kaksi kisaa, joten se on nyt ensimmäinen ratkaistava asia. Se kanssa tehdään töitä, Bottas selvitti.

– Kyse on enemminkin osista ja sen kaltaisista asioista. Se ei liity mitenkään siihen, että varikkoryhmä tekisi jotain väärin tai että se pitäisi vaihtaa.

– En haluaisi sanoa mitään lukua, montako vuotta minulla on vielä. Se johtuu siitä, etten näe lopun olevan vielä tulossa. Minusta tuntuu, että minulla on yhä paljon annettavaa, paljon saavutettavaa. Motivaationi on nousta takaisin lähemmäs huippua. Olen kaivannut sitä tunnetta, kun taistellaan kohti kärkeä, Bottas vastasi.