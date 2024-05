Valtteri Bottas ärsyyntyi – Sauberilta lisää lunta tupaan

– Tämä on tietysti vielä sprinttiviikonloppu, joten uuden kaverin kanssa työskentelystä ei tule helppoa, mutta yritän saada siitä parhaan irti.

Bottaksen kausi Sauberilla on käynnistynyt ilman pistesuorituksia. Kiinan GP:ssä suomalaiskuski ylsi kuitenkin aika-ajossa kymmenen parhaan joukkoon.

– Kuskimarkkinat ovat alkaneet liikehtiä, joten se kävi toisaalta myös järkeen. Hän on saksalainen, ja Audi on tehnyt aika selväksi, että he haluavat saksalaisen kuskin. Katsotaan, mitä tapahtuu seuraavaksi.