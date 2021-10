Valtteri Bottaksen uuden työpaikan kohtalosta kiertää ristiriitaisia tietoja – Bernie Ecclestone nostaa esiin keskeisen ongelman, jota jo Peter Sauber aikanaan tuskaili

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Omaa Andretti Autosport -tallia useissa eri autourheiluluokissa pyörittävän yhdysvaltalaisen Andrettiin kerrotaan havittelevan Alfa Romeosta 80 prosentin omistusosuutta. Auto Motor und Sport -lehden ja The Race -sivuston mukaan neuvottelut kaupoista ovat kuitenkin toistaiseksi jäissä. Saksalaislehti kertoo lähteisiinsä perustuen syyksi sen, että Andrettin mukaansa houkuttelemat sijoittajat ovat kauhuissaan siitä, että kauppoja varten tulisi saada kokoon jopa 600 miljoonaa euroa.

– Tätä ei ole vielä virallisesti vahvistettu, mutta 80 prosenttia tallista on myyty Andrettille. Herra ( Finn) Rausing pitää itsellään 20 prosenttia, Schumacher sanoi GP Blog -sivuston mukaan.

F1-sarjan kaupalliset oikeudet vuoteen 2017 saakka omistanut Bernie Ecclestone on puolestaan täysin eri mieltä. Hän ei usko, että kaupat koskaan toteutuvat.

– Sveitsi ei ole ulkomaalaisille optimaalinen sijainti. Tallin tehdas on mahtava, ja siellä on oma tuulitunneli, mutta britit eivät viihdy siellä. He jatkavat varsin nopeasti muualle henkilökohtaisten syiden takia, Ecclestone sanoo sveitsiläisen Blick-lehden konkaritoimittajalle Roger Benoit'lle.