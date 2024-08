Hän on uusi elintarvikemarkkinavaltuutettu – edellinen pidätettiin virasta rikostutkinnan takia

Valtioneuvosto on nimittänyt Jarno Sukasen elintarvikemarkkinavaltuutetun virkaan torstaina.

Sukanen on koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti. Hän työskentelee tällä haavaa Kilpailu- ja kuluttajavirastossa yksikön päällikkönä.

Maa- ja metsätalousministeriön tiedotteen mukaan Sukasella on pitkä kokemus markkinavalvonnan tehtävistä.

Aiempi valtuutettu epäiltynä virkarikoksesta

Helsingin poliisi on aloittanut tapauksen esitutkinnan, joka on edelleen kesken. Häntä epäillään virkarikoksesta liittyen hänen matka- ja kulukorvauksiin. Wikberg on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin.