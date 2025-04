Valtion työriita saattaa olla ratkeamassa: Neuvottelutulos saavutettu

Valtion virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa on saavutettu neuvottelutulos 76 000 palkansaajalle, kertoo esimerkiksi neuvottelujärjestö Juko tiedotteessaan.

Jos kaikki neuvotteluosapuolet hyväksyvät tuloksen, muun muassa Hätäkeskuslaitosta ja tiettyjä poliisilaitoksia koskevat lakonuhat perutaan.

Kiista on koskenut ennen kaikkea palkkaratkaisua, koska palkansaajapuoli on vaatinut työmarkkinakierroksen yleistä linjaa noudattavia korotuksia, mutta valtiotyönantaja on pitänyt tasoa liian kalliina.

Valtion työmarkkinalaitoksen mukaan neuvottelutuloksen sisällöstä tiedotetaan hyväksymisen jälkeen.