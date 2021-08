Valtavat jääkuutiot toivat ilmastohätätilan Helsingin keskustan ohikulkijoiden ihmeteltäväksi – "Nämä kaupungit voivat jäädä vedenpinnan alle"

– Tämä kuvastaa ilmastonmuutosta. Tässä on sulava jää ja infografiikka maassa, jossa on kaupunkien nimiä eri maista, myös Suomesta, jotka ovat vaarassa merenpinnan noustessa ilmastonmuutoksen takia. Nämä kaupungit voivat jäädä vedenpinnan alle, ympäristöprojektin tuotantoassistentti Lotta-Julia Lehti sanoo.

Lehti kertoo myös puupaviljongista, joka on osa teosta. Se on moniosainen teos: siinä on jäät, grafiikka ja puupaviljonki, jossa on musiikkia.