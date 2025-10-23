Seinäjoella Hyllykallion Prismassa sijaitsevaan kultasepänliikkeeseen on murtauduttu, kertoo Pohjanmaan poliisi tiedotteessa.
Poliisin mukaan kultasepänliikkeen varkaiden saalis on huomattava määrä koruja ja muuta omaisuutta.
Poliisi tutkii tapausta törkeänä varkautena.
Poliisi sai hätäkeskuksen kautta ilmoituksen murrosta aamuyöllä puoli kolmen jälkeen. Vaikka poliisi saapui nopeasti paikalle, tekijät olivat ehtineet poistua paikalta. Teosta epäillään kahta ihmistä.
Toisella epäillyistä olivat mustat vaatteet ja toisella vaaleanruskea hupullinen takki sekä mustat housut.
Poliisi pyytää havaintoja pakoon lähteneestä ajoneuvosta tai muista epäilyttävistä havainnoista Hyllykallion Prisman lähistöllä torstaina aamuyöllä noin kello 2.30–3. Hyllykallio sijaitsee entisen Nurmon kunnan alueella.
Pohjanmaan poliisi pyytää vihjeitä ja havaintoja poliisilaitoksen vihjesähköpostiin vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi tai numeroon 0295 415 501.