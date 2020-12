Valokuvaajat filmasivat mystisen videon Savonlinnan monoliitista – tällainen metallipaasi on: "Miestä korkeampi, kallioon pultattu ja ontto"

Kirmanen kertoo, että hänellä ei ole aavistustakaan, mistä monoliitti on peräisin. Ihmisiä se on kiinnostanut.

– Se on semmoinen miestä korkeampi, pari metriä varmaan maasta ja se on siihen kallioon pultattu kiinni. Hirveästi en itse tonkinut, mutta se on aika miehekkäästi kiinni, ei saa nurin ilman työkaluja.