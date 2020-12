Monoliittimysteeri hämmentää Savonlinnassa – outo näky aiheutti yleisöryntäyksen

Monoliitteja on löytynyt ainakin Yhdysvalloista Utahin aavikolta, Kaliforniasta ja myös Euroopan maaperältä Romaniasta. Torstain vastaisena yönä monoliitti löysi tiensä myös Savonlinnan Kyrönniemelle.

Savonlinnan Kyrönniemelle on ilmestynyt monoliitti.

– Lenkkeilijä huomasi monoliitin torstaiaamuna. Miksi se on ilmestynyt sinne, on meille täysi arvoitus, mutta idea on varmasti saatu maailmalla ilmiöksi nousseista monoliiteista Yhdysvalloissa ja viime aikoina myös Euroopassa, sanoo Savonlinnan Seudun Matkailu Oy:n toimitusjohtaja Jaana Komi.