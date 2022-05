Valmetin tehdaspalo: "Osa siinä kunnossa, että lähiaikoina jatkamme toimintaa" – jälkisammutustyöt tehty

Toiminta voi pian jatkua osassa tehdasta

Yhtiö arvioi tulipalon vaikutuksia tehdasalueelle, liiketoiminnan jatkuvuudelle ja asiakastoimituksiin, kun tapahtuma täysi laajuus on tiedossa.

– Vaikutuksia on hyvin vaikea arvioida, koska emme ole päässeet tutkimaan tarkemmin vaurioita. Tämä tulee vaikuttamaan paperikoneen erikoistelatuotantoon. Koko tehdashan ei ole vaurioitunut, mutta vielä en osaa voiko tuotantoa jatkaa maanantaina. Se on selvä, että osa tehtaasta on siinä kunnossa, että lähiaikoina pystymme jatkamaan toimintaa, Vähäpesola sanoi.