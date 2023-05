Valmentaja suoritti järkyttävän liikkeen 7-vuotiaalle – pieni poika kuoli saamiinsa vammoihin

Sambo on Neuvostoliitossa kehitetty kamppailulaji, jonka juuret ovat perinteisessä venäläisessä kansanpainissa. Sambo on itsepuolustuslaji, joka muistuttaa judoa, mutta siinä kuristusotteet eivät ole sallittuja. Lajista on olemassa myös Combat sambo, joka on alun perin sotilaiden käyttöön kehitetty laji.