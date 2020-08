Valko-Venäjän jo ennestään heikossa tilassa ollut lehdistönvapaus huononee entisestään: Toimittajia pidätetty, pahoinpidelty ja estetty pääsemästä maahan

Maan lehdistönvapaus on ollut jo pitkään huono. Nyt, kun maailman median huomio on kiinnittynyt Valko-Venäjään, vaikuttaa myös toimittajien pääsy maahan vaikeutuneen.

Valko-Venäjällä työskentelevät ulkomaalaiset toimittajat tarvitsevat akkreditoinnin eli lehdistöluvan työskentelyyn. Myös STT on hakenut akkreditointia, mutta ei ole ainakaan toistaiseksi sitä saanut. Valko-Venäjän ulkoministeriön lehdistötoimistosta kerrottiin perusteluna, että luvan saanti vie yleensä 20 päivää, mutta tämänhetkinen viranomais- ja epidemiatilanne viivästyttää lupien myöntämistä.

Monissa maissa akkreditointi on normaali osa lehdistön työskentelyyn vaadittavia lupia. Valkovenäläinen toimittaja Hanna Liubakova on kuitenkin arvioinut, että viranomaiset eivät ole myöntäneet lupia kuukausiin ja yrittävät estää ulkomaalaisten toimittajien maahanpääsyn.

Myös Valko-Venäjän toimittajajärjestö Baj on raportoinut ulkomaalaisten toimittajien työskentelyn vaikeutumisesta tai toimittajien pääsyn estämisestä maahan.

Toisaalta osa lehdistöluvan saaneista toimittajista on päässyt ongelmitta maahan.

Pahoinpitelyä ja pidätyksiä

Ulkomaalaisiin toimittajiin on karkotusten lisäksi kohdistunut pidätyksiä ja pahoinpitelyjä. Raporttien mukaan näyttää siltä, että etenkin venäläiset toimittajat ovat joutuneet erilaisen häirinnän kohteeksi. Moscow Times on listannut ainakin 11 venäläistoimittajaa, joiden työtä on häiritty.