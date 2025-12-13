Valko-Venäjän johtajan armahtamien vankien joukossa on myös Nobelin rauhanpalkinnon saaja.

Valko-Venäjä vapauttaa yli 120 vankia, kertovat ihmisoikeusjärjestöt ja maan valtionmedia.

Vapautettavien vankien joukossa on muun muassa vuoden 2020 mielenosoituksia johtanut oppositiohahmo Maryja Kalesnikava, kertoo valkovenäläinen ihmisoikeusjärjestö Vjasna.

Kalesnikava oli keskeinen hahmo vuoden 2020 suurmielenosoituksissa, kun satoja tuhansia ihmisiä marssi kaduille osoittamaan tyytymättömyyttään vaalivilppiä ja vuodesta 1994 maata itsevaltiaan ottein hallinnutta Aljaksandr Lukashenkaa vastaan.

Vjasnan mukaan vapautettujen joukossa on myös järjestön perustaja, Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2022 saanut valkovenäläinen demokratia-aktivisti Ales Bjaljatski.

– Puhuin hänen kanssaan, hän on matkalla Liettuaan ja voi hyvin, Bjaljatskin vaimo sanoi uutistoimisto AFP:lle.

Bjaljatski pidätettiin Valko-Venäjän vuoden 2020 vilpillisiä presidentinvaaleja vastustaneiden protestien yhteydessä. Hän on ollut vangittuna siitä lähtien. Hänet tuomittiin 10 vuoden vankeusrangaistukseen maan viranomaisten mukaan "salakuljetuksen ja julkista järjestystä törkeästi rikkovan toiminnan rahoittamisen vuoksi".