Jalkapallon Englannin Valioliigassa viimeistä edellisenä oleva lontoolaisseura West Ham on erottanut päävalmentajansa Graham Potterin.
West Ham on voittanut alkukauden viidestä valioliigaottelustaan vain yhden ja hävinnyt neljä. Se kohtaa seuraavaksi Evertonin maanantaina vieraissa.
Potter valmensi West Hamia viime tammikuusta alkaen. BBC:n mukaan Potterin korvaa West Hamin päävalmentajana Nuno Espirito Santo, joka luotsasi aiemmin tällä kaudella Nottingham Forestia.
Portugalilainen on valmentanut aiemmin Valioliigassa myös Tottenhamia ja Wolverhampton Wanderersia.