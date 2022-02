Valioliigan ukrainalaistähdet järkyttyneinä – "Hän ei ole kovin hyvässä kunnossa juuri nyt"

– Tunnemme huolta maidemme kanssa, joissa synnyimme. Syyttömien ihmisten tappaminen, miltä se tuntuisi? Luulen, että se tiivistää hänen (Zintsenkon) tuntemukset. Tietenkin tilanee osuu lähelle häntä. Hänellä on luonnollisesti meidän tukemme. Kaikki on tapahtunut maassa, jossa hän syntyi ja jota hän rakastaa. Sinne on nyt hyökätty ulkopuolelta. Hän (Zintsenko) on kuitenkin sitkeä ja tietää, että me olemme täällä häntä varten, Guardiola jatkoi.