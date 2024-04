Valioliigan kohuttu hyökkääjätähti tolkuttomassa lyönnissä: tykitti neljä maalia ja nousi Erling Haalandin rinnalle

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan Palmer on osunut jokaisen Valioliigassa tekemistä yhdeksästä rangaistuspotkustaan.

Palmer on tehnyt tällä kaudella 20 maalia ja nousi nyt liigakärkeen Manchester Cityn Erling Haalandin rinnalle. Palmer on tehnyt viimeisessä kuudessa ottelussa kaikki kilpailut huomioiden 11 maalia ja syöttänyt kolme.

Chelsea on liigassa tällä hetkellä yhdeksäntenä. Everton on puolestaan sijalla 16, ja pitää edelleen kiinni Valioliiga-paikastaan. Eroa tällä hetkellä pudotusrajan alla 18. sijalla olevaan Lutoniin on kuitenkin vain kaksi pistettä.