Englannin Valioliigassa pelaavan West Hamin tähtihyökkääjä Michail Antonio on joutunut auto-onnettomuuteen.

West Ham tiedotti asiasta lauantaina.

– West Ham voi vahvistaa, että Michail Antonio on ollut tänään auto-onnettomuudessa. Seuran kaikki ajatukset ja rukoukset ovat Michailin sekä hänen perheensä ja ystäviensä luona, West Ham viestittää.

West Ham kertoo tiedottavansa Antonion tilanteesta lisää myöhemmin.

Kaudesta 2015-16 lähtien West Hamia edustanut Antonio on tehnyt tällä kaudella yhden maalin 14 pelaamansa liigaottelun aikana. Kaiken kaikkiaan Antonio on tehnyt Valioliigassa 68 maalia. Antonio on West Hamin kaikkien aikojen paras maalintekijä Valioliigassa.