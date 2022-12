Valio vetää myynnistä vieroitusvalmistetta – tästä tunnistat virheellisen tuotteen

Valio kertoo tiedotteessaan poistavansa myynnistä erän Tuuti® 2 -nimistä maitopohjaista vieroitusvalmistetta 1 litran pakkauskoossa. Poisvedettävien tuotteiden parasta ennen -päiväys on 10.3.2023. Takaisinvedon syy on se, että erässä on epäily tuotelaatupoikkeamasta, joka johtuu tuotantolinjan hetkellisestä häiriöstä. Kyseisen erän tuotteita llitran koossa ei pidä käyttää, mutta muita eriä ja tuotekokoja voi käyttää normaalisti.