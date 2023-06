Ostitko tämän pakastetuotteen Prismasta? Ei kannata syödä – erä vedetään myynnistä

S-ryhmän Prismoissa myytyä pakastepinaattia vedetään erä myynnistä. Tuotteen takaisinveto tehdään varotoimenpiteenä, koska yhdestä samalla tehtaalla valmistetusta pakkauksesta on löydetty Saksassa pieniä metallinpaloja.

Takaisinvedettävä tuote on nimeltään Änglamark luomu hienonnettu pinaatti annospaloina. Pakastepinaattia on myyty 400 gramman pakkauksessa.



S-ryhmän mukana takaisinveto koskee vain tuotteita, joiden parasta ennen -päiväys on 7.5.2024 ja eräkoodi L231126.