Välimeren yli pyrkivät tuhannet, mutta Suomeen on tullut lähinnä yksittäisiä turvapaikanhakijoita – matkustusrajoitusten höllennyksellä ei suurta vaikutusta määrään

– Jos katsotaan tilannetta viimeisten viikkojen aikana, kun kesäkuussa alkoi rajoituksia höllentymään niin ihan jonkun verran yksittäisten hakemusten kautta näkyy, että esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentoasemalle on matkustettu. Puhutaan kuitenkin yksittäisistä hakijoista, Maahanmuuttoviraston aluevastaava Juha Similä kertoo.

Esimerkiksi kesäkuussa turvapaikkahakemuksia on tehty Suomessa 270 kappaletta, muuta valtaosa niistä on ollut uusintahakemuksia jo maassa olevilta hakijoilta.

– Määrät ovat olleet alhaisia. Huhtikuussa hakemuksia oli 150, toukokuussa 180 ja kesäkuussa 270. Näissä hakemusmäärissä on syytä huomioida, että uusien hakijoiden määrät ovat olleet hyvin alhaisia, Similä sanoo.

Maailmalla monella on hätä

Välimeren yli Eurooppaan matkustavien määrä on ollut kesällä pienessä kasvussa, vaikka viime vuosiin nähden määrät ovat vähentyneet. Tänä vuonna Italiaan, Kreikkaan ja Espanjaan on matkannut noin 32 000 siirtolaista.

Määrä on noin 6 000 pienempi verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

– Kyllähän paine on olemassa Euroopan suuntaan koko ajan. Tärkeänä seurattavana asiana on se, miten asiat kehittyvät tuolla Turkki-Kreikka-suunnalla ja Balkanin alueella. Paine on olemassa, mutta se ei ole konkretisoitunut vielä, Similä toteaa.